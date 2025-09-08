الكوكي دربه سابقا.. المصري يضم مهاجما نيجيريا قبل مواجهة الزمالك

أعلن النادي المصري ضم كينجسلي إيدوو المهاجم النيجيري في صفقة انتقال حر.

ويصبح اللاعب جاهزا لخوض المباريات مع الفريق البورسعيدي بداية من المواجهة المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

ويشغل كينجسلي إيدوو صاحب الـ 29 عاما مركز المهاجم.

وبات إيدوو لاعبا حرا منذ رحيله عن وفاق سطيف هذا الصيف بعدما قضى ستة أشهر مع الفريق الجزائري.

وتدرب تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري في الموسم الماضي 2024-2025.

وشارك إيدوو مع الكوكي في 15 مباراة وسجل 3 أهداف ولم يصنع بعد دقائق 934 دقيقة.

ويلعب إيدوو في الدوريات العربية منذ انتقاله إلى الصفاقسي التونسي في يناير 2018 قادما من لوبي ستارز النيجيري.

ولعب في الدوري التونسي مع أندية الصفاقسي والترجي والإفريقي من قبل.

كما لعب لأندية العربي الكويتي والعروبة الإماراتي.

وانضم كينجسلي إيدوو إلى وفاق سطيف قادما من الإفريقي التونسي في يناير الماضي.

وخاض المهاجم النيجيري في تجربته الأخيرة 15 مباراة مع وفاق سطيف ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وسبق وأن لعب إيدوو مع منتخب نيجيريا مباراتين دوليتين ونجح في تسجيل هدفا خلالهم.