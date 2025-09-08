منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام بوركينا.. وأصحاب الأرض بالأبيض

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

سيرتدي منتخب مصر قميصه الأساسي خلال مواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره البوركيني مساء الثلاثاء بالجولة الثامنة من التصفيات.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب الفراعنة أمام بوركينا عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض، والشورت الأبيض والجورب الأخضر.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

ويحتضن المباراة استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت وقناة SSC.

