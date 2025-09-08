مدرب الدنمارك السابق يتولى تدريب ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين تعيين كاسبر هولماند كمدير فني جديد للفريق.

وتوصل ليفركوزن إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الدنماركي، قبل الإعلان رسميا.

ووقع البالغ من العمر 53 عامًا على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2027.

كان هولماند مدربا سابقا لمنتخب الدنمارك من 2020 حتى 2024، كما درب ماينز في الدوري الألماني من قبل.

وتولي هولماند المنصب خلفا لإريك تين هاج الذي أقيل من منصبه قبل أيام.

قبل أيام، أعلن نادي ليفركوزن الألماني إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج من منصبه بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

وجاءت إقالة تين هاج عقب خوض 3 مباريات رسمية فقط من النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب الهولندي.

ولم ينجح ليفركوزن في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني إذ تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم ينجح تين هاج في قيادة ليفركوزن لتحقيق سوى انتصار وحيد ضد سونيهوف في كأس ألمانيا.

وخلال 15 يوما فقط تمت إقالة تين هاج من منصبه.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.