مدرب الدنمارك السابق يتولى تدريب ليفركوزن

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الاثنين تعيين كاسبر هولماند كمدير فني جديد للفريق.

وتوصل ليفركوزن إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الدنماركي، قبل الإعلان رسميا.

ووقع البالغ من العمر 53 عامًا على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2027.

أخبار متعلقة:
سوبوسلاي يتحدث عن شعور اللعب ضد كريستيانو رونالدو "بطل الطفولة" إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان 15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول

كان هولماند مدربا سابقا لمنتخب الدنمارك من 2020 حتى 2024، كما درب ماينز في الدوري الألماني من قبل.

وتولي هولماند المنصب خلفا لإريك تين هاج الذي أقيل من منصبه قبل أيام.

Image

قبل أيام، أعلن نادي ليفركوزن الألماني إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج من منصبه بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

وجاءت إقالة تين هاج عقب خوض 3 مباريات رسمية فقط من النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب الهولندي.

ولم ينجح ليفركوزن في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني إذ تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم ينجح تين هاج في قيادة ليفركوزن لتحقيق سوى انتصار وحيد ضد سونيهوف في كأس ألمانيا.

وخلال 15 يوما فقط تمت إقالة تين هاج من منصبه.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

كاسبر هولماند باير ليفركوزن
نرشح لكم
مانشستر سيتي يتوصل لتسوية مع قواعد الاستقرار المالي ماركا: نيكو ويليامز يغيب لستة أسابيع بسبب الإصابة سوبوسلاي يتحدث عن شعور اللعب ضد كريستيانو رونالدو "بطل الطفولة" إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يتوصل لتسوية مع قواعد الاستقرار المالي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتظام ثلاثي الأهلي المصاب في التدريبات الجماعية 13 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - بالتساوي مع مبابي.. صلاح الأعلى تقييما في FC 26 25 دقيقة | Gamers
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال 50 دقيقة | الوطن العربي
ساسي: ركزنا حتى اللحظة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم 59 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوركينا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513021/مدرب-الدنمارك-السابق-يتولى-تدريب-ليفركوزن