سوبوسلاي يتحدث عن شعور اللعب ضد كريستيانو رونالدو "بطل الطفولة"

تحدث دومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر عن شعور اللعب ضد أسطورته كريستيانو رونالدو قائد البرتغال.

ويحل منتخب البرتغال ضيفا على المجر ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.

وقال سوبوسلاي في تصريحات للصحفيين: "اللعب ضد كريستيانو رونالدو يعني لي الكثير".

وأضاف لاعب ليفربول "لقد لعبت ضد لاعبين عظماء، لكنني لم ألعب ضده قط".

وأكمل النجم المجري "منذ طفولتي، كان كريستيانو هو قدوتي، لذا حان الوقت أخيرا".

وانتشرت صورة لسوبوسلاي وهو طفل صغير ضمن خلال مباراة المجر ضد البرتغال عام 2009 والتي يظهر فيها رونالدو.

وكشف سوبوسلاي في أكثر من مناسبة أن كريستيانو رونالدو هو لاعبه المفضل منذ الصغر.