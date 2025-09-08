إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

فرناندو سانتوس مدرب البرتغال

أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يوم الاثنين إقالة فرناندو سانتوس مدرب منتخب أدربيجان.

وخسر منتخب أذربيجان بخماسية نظيفة أمام إيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة.

وأوضح الاتحاد الأذربيجاني في بيان أنه فسخ عقد المدرب البرتغالي بالتراضي.

وأضاف أن أيخان عباسوف مدرب منتخب الشباب سيتولى قيادة المنتخب الأول ضد أوكرانيا في تصفيات المونديال يوم الثلاثاء.

وتولى مدرب البرتغال السابق تدريب أذربيجان في 11 مباراة منذ تولي المسؤولية في يونيو 2024.

ولم يفز منتخب أذربيجان مع سانتوس في أي مباراة، إذ تعادل مرتين وخسر 9 مباريات.

وشهدت المباراة الأخيرة لسانتوس مع أذربيجان اهتزاز شباك الفريق بخمسة أهداف خلال نصف ساعة أمام إيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

أذربيجان فرناندو سانتوس
