إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 15:14
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يوم الاثنين إقالة فرناندو سانتوس مدرب منتخب أدربيجان.
وخسر منتخب أذربيجان بخماسية نظيفة أمام إيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة.
وأوضح الاتحاد الأذربيجاني في بيان أنه فسخ عقد المدرب البرتغالي بالتراضي.
وأضاف أن أيخان عباسوف مدرب منتخب الشباب سيتولى قيادة المنتخب الأول ضد أوكرانيا في تصفيات المونديال يوم الثلاثاء.
وتولى مدرب البرتغال السابق تدريب أذربيجان في 11 مباراة منذ تولي المسؤولية في يونيو 2024.
ولم يفز منتخب أذربيجان مع سانتوس في أي مباراة، إذ تعادل مرتين وخسر 9 مباريات.
وشهدت المباراة الأخيرة لسانتوس مع أذربيجان اهتزاز شباك الفريق بخمسة أهداف خلال نصف ساعة أمام إيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.
نرشح لكم
مانشستر سيتي يتوصل لتسوية مع قواعد الاستقرار المالي ماركا: نيكو ويليامز يغيب لستة أسابيع بسبب الإصابة مدرب الدنمارك السابق يتولى تدريب ليفركوزن سوبوسلاي يتحدث عن شعور اللعب ضد كريستيانو رونالدو "بطل الطفولة" كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي