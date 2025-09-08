طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويقود طاقم التحكيم الكونغولي جيسي نكونكو كحكم ساحة.

وجاء طاقم الحكام كالآتي:

حكم ساحة - جيسي نكونكو

حكم مساعد 1: ستيفن موتاسي

حكم مساعد 2: مالوندي يانيس

حكم رابع: تشيمالا كابونجو (الكونغو الديمقراطية)

وسبق وأن أدار نكونكو مباراة واحدة لفريق مصري وهو مودرن سبورت أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية 2024.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وقتها نتيجة المباراة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.