بارالمينيا القبرصي يضم لاعب منتخب الناشئين بعد تألقه مع المقاولون

نجح نادي إينوسيس بارالمينيا القبرصي في التعاقد مع أحمد خالد لاعب منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 في صفقة انتقال حر.

وكان أحمد خالد قد تألق مع المقاولون العرب في الفترة الأخيرة وتم تصعيده إلى منتخب مواليد 2005.

وتأتي صفقة انتقال أحمد خالد كأولى خطوات الاستثمار للنادي القبرصي الذي يستثمر فيه أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر السابق، والذي يسعى لسفر أكبر عدد ممكن من اللاعبين المصريين للاحتراف في أوروبا.

وكان أحمد خالد هدفا للتعاقد مع عدد من الأندية المصرية قبل انتقاله إلى بارالمينيا.

ويلعب أحمد خالد في مركز الجناح الأيمن كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أو المهاجم الثاني.

ويبلغ خالد من العمر 18 عاما وكان يلعب بين صفوف شباب المقاولون العرب.

ويمتلك ميدو مع شريكه بيتر خليفة واحدة من أكبر الشركات التي تمتلك أسهم في أندية داخل أوروبا منها نادي بارالمينيا، بهدف تطوير اللاعبين ومساعدتهم على الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية.

ويتولى ميدو منصب مستشار التخطيط بنادي إينوسيس القبرصي.

وكان النادي قد نجح في بيع لاعبه ستافروس جورجيو إلى أبويل القبرصي بين عدة صفقات أبرمهم خلال الفترة الأخيرة..

ويشارك فريق إينوسيس نيون في الدوري القبرصي الممتاز.

ولعب ميدو لأندية أياكس الهولندي، وتوتنام ووست هام الإنجليزي، وروما الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي.

يذكر أن انضم علي أحمد حسام "ميدو" لنادي أيا نابا القبرصي المشارك في الدرجة الثانية المحلية، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

علي مواليد 2004 -20 عاما- ويشغل مركز لاعب المهاجم.