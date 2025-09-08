كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط

الأهلي - بطل سلة المرتبط

أقل من شهر يفصلنا عن انطلاق الموسم المحلي الجديد من منافسات كرة السلة المصرية.

وستكون البداية يوم 6 أكتوبر المقبل مع انطلاق الدور التمهيدي من دوري المرتبط.

وتم تقسيم 16 فريقا على أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

وجاءت مجموعات دوري المرتبط كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سموحة - طلائع الجيش - الأولمبي.

المجموعة الثانية: الاتحاد - بتروجت - الشمس - هليوبوليس.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصرية للاتصالات - ألعاب دمنهور - الطيران.

المجموعة الرابعة: الجزيرة - سبورتنج - الزهور - القناة.

وتقام مباريات الدور الأول أيام 6 و 7 و 8 أكتوبر المقبل.

بينما مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات أيام 15 و16 و17 أكتوبر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري المرتبط النسخة الماضية بعد الفوز على الاتحاد في النهائي.

كرة سلة الأهلي الاتحاد
