كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 13:45
كتب : FilGoal
أقل من شهر يفصلنا عن انطلاق الموسم المحلي الجديد من منافسات كرة السلة المصرية.
وستكون البداية يوم 6 أكتوبر المقبل مع انطلاق الدور التمهيدي من دوري المرتبط.
وتم تقسيم 16 فريقا على أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.
وجاءت مجموعات دوري المرتبط كالآتي:
المجموعة الأولى: الأهلي - سموحة - طلائع الجيش - الأولمبي.
المجموعة الثانية: الاتحاد - بتروجت - الشمس - هليوبوليس.
المجموعة الثالثة: الزمالك - المصرية للاتصالات - ألعاب دمنهور - الطيران.
المجموعة الرابعة: الجزيرة - سبورتنج - الزهور - القناة.
وتقام مباريات الدور الأول أيام 6 و 7 و 8 أكتوبر المقبل.
بينما مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات أيام 15 و16 و17 أكتوبر.
وكان الأهلي قد توج بلقب دوري المرتبط النسخة الماضية بعد الفوز على الاتحاد في النهائي.