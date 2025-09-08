كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط

أقل من شهر يفصلنا عن انطلاق الموسم المحلي الجديد من منافسات كرة السلة المصرية.

وستكون البداية يوم 6 أكتوبر المقبل مع انطلاق الدور التمهيدي من دوري المرتبط.

وتم تقسيم 16 فريقا على أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.

وجاءت مجموعات دوري المرتبط كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سموحة - طلائع الجيش - الأولمبي.

المجموعة الثانية: الاتحاد - بتروجت - الشمس - هليوبوليس.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصرية للاتصالات - ألعاب دمنهور - الطيران.

المجموعة الرابعة: الجزيرة - سبورتنج - الزهور - القناة.

وتقام مباريات الدور الأول أيام 6 و 7 و 8 أكتوبر المقبل.

بينما مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات أيام 15 و16 و17 أكتوبر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري المرتبط النسخة الماضية بعد الفوز على الاتحاد في النهائي.