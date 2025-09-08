بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات

أعلن نادي أتلتيك بلباو قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن لاعبه ييري ألفاريز عقب ثبوت إيجابية عينة المنشطات للاعب.

وكشف بلباو عن قرار يويفا بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر تبدأ منذ 2 يونيو الماضي والذي كان قد تم إيقافه مؤقتا وقتها.

وكان اللاعب في وقت سابق قد اعترف بتناول تلك المادة المحظورة ولكن لعلاج تساقط الشعر من مرض "الثعلبة".

وأصدر نادي أتلتيك بلباو بيانا رسميا يؤكد قرار يويفا بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر.

وكان قد تم اكتشاف الواقعة بعد خضوع اللاعب لكشف المنشطات عقب مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وجاء بيان بلباو كالآتي:

"قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ييراي قد ارتكب خطأ وتم فرض عقوبة إيقاف لمدة 10 أشهر".

"يبدأ تنفيذ العقوبة منذ 2 يونيو الماضي بعد ثبوت إيجابية العينة، وبذلك يمكنه العودة للمشاركة في المباريات بداية من 2 أبريل 2026".

ويلعب ييراي -30 عاما- في مركز قلب الدفاع وبدأ مع النادي من صفوف الناشئين.

