تجربة جديدة لإسلام سليماني في رومانيا

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - منتخب الجزائر

اقترب إسلام سليماني هداف منتخب الجزائر التاريخي من خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا.

وذكرت قناة كانال بلس أن سليماني أصبح قريبا من الانتقال إلى كلوج الروماني خلال ساعات.

وأوضح التقرير أن الهداف الجزائري سيصل إلى رومانيا يوم الاثنين للانضمام لفريقه الجديد.

وكان سليماني قد انضم إلى بلوزداد في نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2024 بعقد يمتد لموسمين، لكنه لم يلعب كثيرا، حتى انتقل إلى فيسترلو البلجيكي في يناير 2025.

وقتها كشف النادي البلجيكي عن أن اللاعب المخضرم سينضم إلى صفوفه لمدة 6 أشهر.

سليماني وقع على عقد يربطه بالنادي البلجيكي حتى نهاية الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 في مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2007.

التجربة الأخيرة لسليماني قبل العودة لبلوزداد كانت في صفوف ميشلين البلجيكي بعد رحلة مر خلالها على أندية سبورتنج لشبونة ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون وبريست وأندرلخت وكوريتيبا البرازيلي.

المهاجم البالغ من العمر 37 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد وانضم لسبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون.

وفي آخر 4 سنوات ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت وفيسترلو.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.

