رينار: مواجهة التشيك لن تكون سهلة.. وهدفنا الظهور الأمثل قبل مواجهتي الحسم في أكتوبر

يرى هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية أن مواجهة التشيك الودية لن تكون سهلة بسبب قوة المنافس.

واختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره التشيكي بحصةٍ تدريبية بدنية فنيّة.

وقال هيرفي رينار في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: "أعرف منتخب التشيك جيدا، وهم فريق قوي والأمر لن يكون سهلا علينا".

وتابع "مباراة التشيك ودية جيدة بالنسبة لنا لنكون مستعدين للمواجهة المقبلة في أكتوبر من أجل حسم التأهل لكأس العالم".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد في المباراة الأولى أمام مقدونيا ونأمل في تقديم أداء جيد ضد التشيك حيث ننهي معسكرنا بطريقة مثالية".

وشدد "هدفنا الوصول للشكل الأمثل قبل مواجهتين مهمتين في أكتوبر والتأهل لكأس العالم".

واختتم رينار تصريحاته "فقدنا أربعة لاعبين في المباراة الأولى والآن سيتغيب نواف العقيدي وناصر الدوسري، لكننا استعدنا الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني".

وسيأخذ المدرب الفرنسي برأي الجهاز الطبي حول حالتي سالم والجهني، قبل تحديد قائمة الصقور الخُضر للمباراة.

وتعرّض اللاعبون الأربعة إلى إصابات عضلية، وغابوا عن المواجهة التجريبية مع مقدونيا الشمالية، التي انتهت بفوز المنتخب 2ـ1 في العاصمة براغ، الخميس.

وتستعد كتيبة رينار، منذ الأحد الماضي في التشيك، لمواجهة منتخبي إندونيسيا والعراق، 8 و14 أكتوبر المقبل في جدّة، ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.