رينار: مواجهة التشيك لن تكون سهلة.. وهدفنا الظهور الأمثل قبل مواجهتي الحسم في أكتوبر

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية

يرى هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية أن مواجهة التشيك الودية لن تكون سهلة بسبب قوة المنافس.

واختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره التشيكي بحصةٍ تدريبية بدنية فنيّة.

وقال هيرفي رينار في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: "أعرف منتخب التشيك جيدا، وهم فريق قوي والأمر لن يكون سهلا علينا".

أخبار متعلقة:
كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك

وتابع "مباراة التشيك ودية جيدة بالنسبة لنا لنكون مستعدين للمواجهة المقبلة في أكتوبر من أجل حسم التأهل لكأس العالم".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد في المباراة الأولى أمام مقدونيا ونأمل في تقديم أداء جيد ضد التشيك حيث ننهي معسكرنا بطريقة مثالية".

وشدد "هدفنا الوصول للشكل الأمثل قبل مواجهتين مهمتين في أكتوبر والتأهل لكأس العالم".

واختتم رينار تصريحاته "فقدنا أربعة لاعبين في المباراة الأولى والآن سيتغيب نواف العقيدي وناصر الدوسري، لكننا استعدنا الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني".

وسيأخذ المدرب الفرنسي برأي الجهاز الطبي حول حالتي سالم والجهني، قبل تحديد قائمة الصقور الخُضر للمباراة.

وتعرّض اللاعبون الأربعة إلى إصابات عضلية، وغابوا عن المواجهة التجريبية مع مقدونيا الشمالية، التي انتهت بفوز المنتخب 2ـ1 في العاصمة براغ، الخميس.

وتستعد كتيبة رينار، منذ الأحد الماضي في التشيك، لمواجهة منتخبي إندونيسيا والعراق، 8 و14 أكتوبر المقبل في جدّة، ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

السعودية رينار كأس العالم
نرشح لكم
جلوبو: رتوش أخيرة تفصل نيوم عن ضم نجم باهيا كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح
أخر الأخبار
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال 10 دقيقة | الوطن العربي
ساسي: ركزنا حتى اللحظة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم 18 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوركينا 28 دقيقة | منتخب مصر
عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس 35 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد جدة يضم موهبة مالي ساعة | ميركاتو
برشلونة يوضح إصابة دي يونج ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513005/رينار-مواجهة-التشيك-لن-تكون-سهلة-وهدفنا-الظهور-الأمثل-قبل-مواجهتي-الحسم-في-أكتوبر