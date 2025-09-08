مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي

كشف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا عن تلقيه ثلاثة عروض سابقة من الدوري الألماني وقت تواجده بفريق موناكو.

وكان مبابي قد شارك في انتصار فرنسا على أوكرانيا بهدفين في افتتاح مجموعته بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال كيليان مبابي في تصريحات لصحيفة بيلد: "تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني وقت تواجدي في موناكو من أندية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج".

وتابع "الفوز بالألقاب دائما هدفي مع ريال مدريد، ونجحنا في تحقيق بداية جيدة عقب الفوز في أول ثلاث مباريات بالدوري قبل التوقف".

وشدد "علينا مواصلة العمل والاجتهاد لأننا نعلم جيدا مدى صعوبة الفوز بالألقاب".

أما عن المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فأجاب "دائما ما تكون إجابتي ريال مدريد".

أما عن سيطرة برشلونة على الألقاب المحلية الموسم الماضي فقال: "تعلمنا الكثير من الموسم الماضي، والآن حان الوقت لإثبات ذلك".

وأضاف "سيستغرق ذلك بعض الوقت بالتأكدي، لكننا في ختام الموسم سنلعب كأس العالم لذلك الأمر مهم جدا لكل لاعب يرغب بالتواجد هناك بما في ذلك أنا".

واختتم مبابي تصريحاته "تشابي ألونسو يسعى للنجاح وهو يعرف النادي جيدا لأنه لعب لريال مدريد من قبل".

وكان منتخب فرنسا قد فاز على أوكرانيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أيسلندا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.