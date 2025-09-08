مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

كشف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا عن تلقيه ثلاثة عروض سابقة من الدوري الألماني وقت تواجده بفريق موناكو.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان مبابي قد شارك في انتصار فرنسا على أوكرانيا بهدفين في افتتاح مجموعته بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال كيليان مبابي في تصريحات لصحيفة بيلد: "تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني وقت تواجدي في موناكو من أندية بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج".

أخبار متعلقة:
تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد المرة الرابعة.. مبابي لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد

وتابع "الفوز بالألقاب دائما هدفي مع ريال مدريد، ونجحنا في تحقيق بداية جيدة عقب الفوز في أول ثلاث مباريات بالدوري قبل التوقف".

وشدد "علينا مواصلة العمل والاجتهاد لأننا نعلم جيدا مدى صعوبة الفوز بالألقاب".

أما عن المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فأجاب "دائما ما تكون إجابتي ريال مدريد".

أما عن سيطرة برشلونة على الألقاب المحلية الموسم الماضي فقال: "تعلمنا الكثير من الموسم الماضي، والآن حان الوقت لإثبات ذلك".

وأضاف "سيستغرق ذلك بعض الوقت بالتأكدي، لكننا في ختام الموسم سنلعب كأس العالم لذلك الأمر مهم جدا لكل لاعب يرغب بالتواجد هناك بما في ذلك أنا".

واختتم مبابي تصريحاته "تشابي ألونسو يسعى للنجاح وهو يعرف النادي جيدا لأنه لعب لريال مدريد من قبل".

وكان منتخب فرنسا قد فاز على أوكرانيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أيسلندا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتأهل صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل لنهائيات البطولة.

ريال مدريد منتخب فرنسا كيليان مبابي
نرشح لكم
كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات ديباي: فخور بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.. والمنتقدون لم ينجحوا في التخلص مني كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم مواعيد مباريات الإثنين 8 سبتمبر 2025.. مواجهات مثيرة بتصفيات إفريقيا لكأس العالم تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية
أخر الأخبار
15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو 37 دقيقة | منتخب مصر
بارالمينيا القبرصي يضم لاعب منتخب الناشئين بعد تألقه مع المقاولون 49 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط ساعة | رياضات أخرى
فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إقالته من السكة الحديد مودرن.. أيمن المزين يتولى قيادة مالية كفر الزيات ساعة | القسم الثاني
ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/513004/مبابي-تلقيت-ثلاثة-عروض-من-الدوري-الألماني-سابقا-وتعلمنا-الكثير-من-الموسم-الماضي