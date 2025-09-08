ديباي: فخور بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.. والمنتقدون لم ينجحوا في التخلص مني

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا - النمسا - يورو 2024

تربع ممفيس ديباي على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا بعد تسجيله أمام ليتوانيا في تصيفات أوروبا لكأس العالم.

ممفيس ديباي

النادي : كورينثيانز

هولندا

ورفع ديباي رصيده إلى 51 هدفا متخطيا روبن فان بيرسي صاحب الـ 50 هدفا.

وقال ديباي عبر قناة NOS الهولندية: "فخور وسعيد للغاية بتجاوز فان بيرسي والتواجد على رأس قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا".

وتابع "أشكر كل من في غرفة ملابس المنتخب، وزملائي السابقين مثل يان هنتيلار وأرين روبن لأنهم ألهموني".

وكشف ديباي "أيضا باتريك كلويفرت الذي بفضله كانت لدي رغبة في اللعب لمنتخب هولندا".

أما عن منتقديه فأجاب "لدينا مهاجم يسجل الكثير من الأهداف، وأحاول أن أترك قدماي تتحدثان".

واختتم ديباي تصريحاته "لم يتمكن المنتقدين من التخلص مني حتى الآن".

ويلعب ديباي لصالح فريق كورنثيانز البرازيلي بالوقت الحالي.

وسجل ديباي الهدف الأول لهولندا ضد ليتوانيا في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة من كودي جاكبو.

الهدف كان هو رقم 51 في مسيرة ديباي مع منتخب هولندا، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وتخطى ديباي الهداف السابق للمنتخب هو روبن فان بيرسي الذي أحرز 50 هدفا.

ووصل ديباي للهدف رقم 51 في 104 مباراة، بينما لعب فان بيرسي 102 مباراة خلال مسيرته بقميص هولندا.

منتخب هولندا ممفيس ديباي ديباي
