جلوبو: رتوش أخيرة تفصل نيوم عن ضم نجم باهيا

ذكرت شبكة جلوبو البرازيلية أن نادي نيوم السعودي وافق على طلبات باهيا البرازيلي المادية من أجل ضم نجمه لوتشو رودريجيز.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون يورو + مليوني يورو كمكافآت، بالإضافة إلى 25% من قيمة بيعه مستقبلا.

وأشار التقرير إلى أن هناك رتوش أخيرة تحسم صفقة البالغ من العمر 22 عاما في الساعات المقبلة.

تمثل هذه المبالغ أكثر من ضعف ما دفعه باهيا حين ضم لوتشو من ليفربول الأورجوياني في يوليو 2024، حين دفع 11 مليون دولار.

وتم التعاقد مع لوتشو بعد أن توج بطلا لكأس العالم للشباب مع منتخب أوروجواي في عام 2023، وحصوله على لقب هداف البطولة.

مع باهيا المملوك لمجموعة سيتي جروب، لعب لوتشو 69 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد المهاجم مع باهيا في 30 ديسمبر 2029.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر.

في حالة انتقاله لنيوم سيكون لوتشو ثالث لاعب في منتخب أوروجواي يتواجد بالدوري السعودي بعد داروين نونيز مهاجم الهلال وناثان نانديز جناح القادسية.