جلوبو: رتوش أخيرة تفصل نيوم عن ضم نجم باهيا

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

لوتشيانو رودريجيز

ذكرت شبكة جلوبو البرازيلية أن نادي نيوم السعودي وافق على طلبات باهيا البرازيلي المادية من أجل ضم نجمه لوتشو رودريجيز.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون يورو + مليوني يورو كمكافآت، بالإضافة إلى 25% من قيمة بيعه مستقبلا.

وأشار التقرير إلى أن هناك رتوش أخيرة تحسم صفقة البالغ من العمر 22 عاما في الساعات المقبلة.

أخبار متعلقة:
كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل

تمثل هذه المبالغ أكثر من ضعف ما دفعه باهيا حين ضم لوتشو من ليفربول الأورجوياني في يوليو 2024، حين دفع 11 مليون دولار.

وتم التعاقد مع لوتشو بعد أن توج بطلا لكأس العالم للشباب مع منتخب أوروجواي في عام 2023، وحصوله على لقب هداف البطولة.

مع باهيا المملوك لمجموعة سيتي جروب، لعب لوتشو 69 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

وينتهي عقد المهاجم مع باهيا في 30 ديسمبر 2029.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر.

في حالة انتقاله لنيوم سيكون لوتشو ثالث لاعب في منتخب أوروجواي يتواجد بالدوري السعودي بعد داروين نونيز مهاجم الهلال وناثان نانديز جناح القادسية.

نيوم باهيا لوتشو رودريجيز
نرشح لكم
رينار: مواجهة التشيك لن تكون سهلة.. وهدفنا الظهور الأمثل قبل مواجهتي الحسم في أكتوبر كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح
أخر الأخبار
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال 10 دقيقة | الوطن العربي
ساسي: ركزنا حتى اللحظة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم 18 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوركينا 28 دقيقة | منتخب مصر
عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس 35 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد جدة يضم موهبة مالي ساعة | ميركاتو
برشلونة يوضح إصابة دي يونج ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513002/جلوبو-رتوش-أخيرة-تفصل-نيوم-عن-ضم-نجم-باهيا