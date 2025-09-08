كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم

أثار أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الجدل حول موقف نيكولاس جاكسون من الانضمام للفريق البافاري بشكل دائم.

وضم بايرن ميونيخ لاعب تشيلسي السابق على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وفق شروط محددة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

في البداية قال هونيس لقناة SPORT1: "بالتأكيد لن يتم تفعيل بند إلزامية الشراء لأن ذلك يتطلب لعبه 40 مباراة بشكل أساسي وهذا لن يحدث أبدا".

وأوضحت جريدة كيكر أن هذا الشرط لا يشمل مباريات كأس ألمانيا، وبالتالي فإن عدد المباريات المتاحة أمام جاكسون هو 49 مباراة كحد أقصى.

وتتوزع المباريات الـ49 بين 32 مباراة في الدوري الألماني، و17 مباراة في دوري أبطال أوروبا، في حالة الوصول للنهائي وخوض مباراتي ملحق دور الـ16.

وأشار التقرير إلى أن الدولي السنغالي قد يغيب عن نحو 4 مباريات بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ولذلك فإن من الصعب للغاية وصوله للمشاركة في 40 مباراة بشكل أساسي مع التألق المتوقع لهاري كين وشبح الإصابات الذي قد يطارد السنغالي لفترات.

الصفقة التي تمت على سبيل الإعارة، شهدت الكثير من الدراما في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

فقد تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغالي.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.