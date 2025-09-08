خبر في الجول - اختبار طبي أخير يحسم موقف مهند لاشين من مواجهة بوركينا فاسو

يخضع مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر لاختبار طبي أخير من أجل حسم موقفه من مواجهة بوركينا فاسو.

مهند لاشين النادي : بيراميدز مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن مهند لاشين سوف يخضع لاختبار طبي اليوم الإثنين لحسم موقفه النهائي من مواجهة بوركينا فاسو.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز مهند لاشين لخوض المباراة خاصة بعد إصابة حمدي فتحي واستبعاده من قائمة المباراة.

وكان مهند لاشين قد اشتكى من تجدد إصابته في الظهر عقب مواجهة إثيوبيا الأخيرة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.