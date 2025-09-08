كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

رفض البلجيكي يانيك كاراسكو جناح الشباب السعودي الانتقال إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لما أكدته الشركة التي تمثل اللاعب.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات من الوكالة الممثلة لكاراسكو أنه تلقى أكثر من 5 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه استقر على البقاء مع الشباب.

ويرتبط كاراسكو - 32 عامًا - بعقد مع الشباب يمتد حتى صيف 2027.

أخبار متعلقة:
منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك "بسبب الليزر والنشيد".. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى رسمية ضد نظيره المصري خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن طلب مواجهة البرازيل لكن في مارس وليس نوفمبر

وهو ما يفرض على أي نادٍ يرغب في ضمه الدخول في مفاوضاتٍ مباشرة مع النادي السعودي.

يأتي ذلك بعد تقارير فرنسية، أفادت بوضع بشكتاش اللاعب ضمن قائمة مختصرة للشروع في التفاوض معه.

وانضم كاراسكو للشباب في سبتمبر 2023 قادمًا من أتليتكو مدريد.

خاض كاراسكو 46 مباراةً مع الشباب، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 13.

يانيك كاراسكو الشباب السعودي بشكتاش
نرشح لكم
رينار: مواجهة التشيك لن تكون سهلة.. وهدفنا الظهور الأمثل قبل مواجهتي الحسم في أكتوبر جلوبو: رتوش أخيرة تفصل نيوم عن ضم نجم باهيا منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح
أخر الأخبار
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال 9 دقيقة | الوطن العربي
ساسي: ركزنا حتى اللحظة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم 18 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوركينا 28 دقيقة | منتخب مصر
عمر الغنيمي يعلن عبر في الجول خوض انتخابات سموحة على منصب الرئيس 35 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد جدة يضم موهبة مالي ساعة | ميركاتو
برشلونة يوضح إصابة دي يونج ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/512998/كاراسكو-يرفض-5-عروض-ويقرر-البقاء-مع-الشباب-السعودي