كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي

رفض البلجيكي يانيك كاراسكو جناح الشباب السعودي الانتقال إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لما أكدته الشركة التي تمثل اللاعب.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات من الوكالة الممثلة لكاراسكو أنه تلقى أكثر من 5 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه استقر على البقاء مع الشباب.

ويرتبط كاراسكو - 32 عامًا - بعقد مع الشباب يمتد حتى صيف 2027.

وهو ما يفرض على أي نادٍ يرغب في ضمه الدخول في مفاوضاتٍ مباشرة مع النادي السعودي.

يأتي ذلك بعد تقارير فرنسية، أفادت بوضع بشكتاش اللاعب ضمن قائمة مختصرة للشروع في التفاوض معه.

وانضم كاراسكو للشباب في سبتمبر 2023 قادمًا من أتليتكو مدريد.

خاض كاراسكو 46 مباراةً مع الشباب، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 13.