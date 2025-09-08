منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك

منتخب السعودية ضد إندونيسيا

سيغيب ناصر الدوسري ونواف العقيدي ثنائي المنتخب السعودي عن مواجهة التشيك الودية يوم الاثنين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن جميع لاعبي المنتخب السعودي خاضوا التدريب الجماعي، الأحد، في المعسكر التشيكي، باستثناء نواف العقيدي، حارس المرمى، وناصر الدوسري، لاعب الوسط.

واختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره التشيكي بحصةٍ تدريبية بدنية فنيّة.

وذكر التقرير أن الثنائي العقيدي وناصر الدوسري سيغيب عن اللقاء، فيما يمتلك الجناح سالم الدوسري، وزياد الجهني، لاعب الوسط، فرصةً للمشاركة، بعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية.

وقال الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية خلال مؤتمر صحفي: "فقدنا أربعة لاعبين في الودية الأولى، والآن سيغيب نواف العقيدي وناصر الدوسري، لكننا نستعيد سالم الدوسري وزياد الجهني".

وسيأخذ المدرب الفرنسي برأي الجهاز الطبي حول حالتي سالم والجهني، قبل تحديد قائمة الصقور الخُضر للمباراة.

وتعرّض اللاعبون الأربعة إلى إصابات عضلية، وغابوا عن المواجهة التجريبية مع مقدونيا الشمالية، التي انتهت بفوز المنتخب 2ـ1 في العاصمة براغ، الخميس.

وتستعد كتيبة رينار، منذ الأحد الماضي في التشيك، لمواجهة منتخبي إندونيسيا والعراق، 8 و14 أكتوبر المقبل في جدّة، ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

