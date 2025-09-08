مواعيد مباريات الإثنين 8 سبتمبر 2025.. مواجهات مثيرة بتصفيات إفريقيا لكأس العالم

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 10:30

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

يشهد اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 عددا من المباريات المختلفة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصفيات إفريقيا

يحل منتخب تونس ضيفا على غينيا الإستوائية في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وفي نفس التوقيت يحل منتخب المغرب ضيفا على زامبيا.

بينما يحل منتخب الجزائر ضيفا على غينيا في تمام السابعة مساء.

وبأقوى مواجهات اليوم يستضيف منتخب غانا نظيره المالي في تمام العاشرة مساء.

وإذ حقق منتخب مالي الفوز تشتعل حسابات المجموعة على بطاقة التأهل لكأس العالم أو بطاقة الملحق العالمي لصاحب المركز الثاني.

وأخيرا يستضيف منتخب ليبيا نظيره إيسواتيني في تمام العاشرة مساء.

تصفيات أوروبا

يستضيف منتخب كرواتيا نظيره مونتينجرو في العاشرة إلا ربع مساء.

ويحل منتخب الدنمارك ضيفا على اليونان في نفس التوقيت.

بينما يلعب منتخب إيطاليا أمام الكيان الصهيوني في العاشرة إلا ربع مساء.

كأس العالم تصفيات كأس العالم إفريقيا أوروبا
