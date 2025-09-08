تنس - ألكاراز يحسم المنافسة الأقوى في 2025 بالفوز على سينر في نهائي أمريكا

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 01:27

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز - تنس

في النهائي الثالث بينهما، حسم كارلوس ألكاراز نتيجة المنافسة المشتعلة مع يانيك سينر لصالحه.

جاء ذلك في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025، حيث فاز الأمريكي على الإيطالي بثلاث مجموعات مقابل واحدة.

تقدم ألكاراز بنتيجة 6-2 في أشواط المجموعة الأولى، ثم عاد سينر بالفوز 6-3.

أخبار متعلقة:
تنس - سابالينكا تحصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة تنس - نهائي ثالث على التوالي.. ألكاراز يواجه سينر في نهائي أمريكا المفتوحة تنس - أنس جابر تعلن ابتعادها عن الملاعب لأجل غير مسمى

وفي المجموعة الثالثة ضرب ألكاراز بنتيجة 6-1، ثم حسم الأخيرة بنتيجة 6-4.

هذا كان ثالث نهائي يجمعهما في 2025 بعد نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.

ولأول مرة في تاريخ اللعبة يلتقي نفس اللاعبان في نفس الموسم في 3 نهائيات مختلفة للبطولات الكبرى للتنس.

وحقق ألكاراز لقب رولان جاروس بعودة تاريخية بنتيجة 3-2 فيما قلب سينر الطاولة على الإسباني في نهائي ويمبلدون بنتيجة 3-1.

والآن استعاد ألكاراز صدارة هذه المنافسة، بنهائيين مقابل نهائي.

وتفوق ألكاراز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج المجموعات في اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين ونصف 6-4 و7-6 و6-2.

وفي المباراة الثانية فاز سينر على على الكندي أوجير ألاسيمي بنتيجة 3-1.

اللقاء استمر 3 ساعات و19 دقيقة وجاءت نتائج مجموعاته 6-1 و3-6 و6-3 و6-4.

وكان سينر حامل اللقب من النسخة الماضية بعدما فوز على الأمريكي تايلور فيرتز في 2024.

وسبق أن حقق ألكاراز اللقب بالفوز على النرويجي كاسبر رود في نهائي 2022.

كارلوس ألكاراز يانيك سينر تنس
نرشح لكم
كرة سلة – إيطاليا وفرنسا يودعان يوروباسكت في ليلة تألق دونشيتش تنس - نهائي ثالث على التوالي.. ألكاراز يواجه سينر في نهائي أمريكا المفتوحة كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل خبر في الجول - إيهاب أمين يوقع تجديد تعاقده مع فريق سلة الأهلي
أخر الأخبار
ديباي: فخور بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.. والمنتقدون لم ينجحوا في التخلص مني 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: رتوش أخيرة تفصل نيوم عن ضم نجم باهيا 30 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة ردا على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم ضد مصر.. والجميع أشاد بحسن التنظيم 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اختبار طبي أخير يحسم موقف مهند لاشين من مواجهة بوركينا فاسو ساعة | منتخب مصر
كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن طلب مواجهة البرازيل لكن في مارس وليس نوفمبر ساعة | منتخب مصر
منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512993/تنس-ألكاراز-يحسم-المنافسة-الأقوى-في-2025-بالفوز-على-سينر-في-نهائي-أمريكا