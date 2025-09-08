تنس - ألكاراز يحسم المنافسة الأقوى في 2025 بالفوز على سينر في نهائي أمريكا

في النهائي الثالث بينهما، حسم كارلوس ألكاراز نتيجة المنافسة المشتعلة مع يانيك سينر لصالحه.

جاء ذلك في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025، حيث فاز الأمريكي على الإيطالي بثلاث مجموعات مقابل واحدة.

تقدم ألكاراز بنتيجة 6-2 في أشواط المجموعة الأولى، ثم عاد سينر بالفوز 6-3.

وفي المجموعة الثالثة ضرب ألكاراز بنتيجة 6-1، ثم حسم الأخيرة بنتيجة 6-4.

هذا كان ثالث نهائي يجمعهما في 2025 بعد نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.

ولأول مرة في تاريخ اللعبة يلتقي نفس اللاعبان في نفس الموسم في 3 نهائيات مختلفة للبطولات الكبرى للتنس.

وحقق ألكاراز لقب رولان جاروس بعودة تاريخية بنتيجة 3-2 فيما قلب سينر الطاولة على الإسباني في نهائي ويمبلدون بنتيجة 3-1.

والآن استعاد ألكاراز صدارة هذه المنافسة، بنهائيين مقابل نهائي.

وتفوق ألكاراز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج المجموعات في اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين ونصف 6-4 و7-6 و6-2.

وفي المباراة الثانية فاز سينر على على الكندي أوجير ألاسيمي بنتيجة 3-1.

اللقاء استمر 3 ساعات و19 دقيقة وجاءت نتائج مجموعاته 6-1 و3-6 و6-3 و6-4.

وكان سينر حامل اللقب من النسخة الماضية بعدما فوز على الأمريكي تايلور فيرتز في 2024.

وسبق أن حقق ألكاراز اللقب بالفوز على النرويجي كاسبر رود في نهائي 2022.