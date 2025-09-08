تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان

سحق منتخب بلجيكا ضيفه كازاخستان بستة أهداف دون رد ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

تقدم كيفن دي بروين في الدقيقة 42 بعد تمريرة من شارل دي كيتيلاري.

وفي الدقيقة 42 سجل جيريمي دوكو الهدف الثاني بصناعة دي بروين.

وأضاف نيكولاس راسكين ثالث الأهداف بصناعة دوكو في الدقيقة 51.

ثم عاد دوكو ليقدم هدفه الثاني ومساهمته الثالثة، بعد تمريرة من دي كيتيلاري في الدقيقة 60.

الخامس سجله دي بروين بنفسه في الدقيقة 84 بعد تمريرة من أليكسيس سايليمايكرز.

وأخيرا صنع سايليمايكرز سادس الأهداف لتوماس مونييه في الدقيقة 87.

السداسية هي الثانية على التوالي لبلجيكا بعد مباراة ليشتنشتاين السابقة.

ويحتل منتخب مقدونيا الشمالية الصدارة بـ 11 نقطة من 5 مباريات.

أما بلجيكا فارتقت إلى المركز الثاني بـ 10 نقاط من 4 مباريات، ويليها بفارق الأهداف ويلز بنفس النقاط من 5 مباريات.