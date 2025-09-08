تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 01:19

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين لاعب بلجيكا

سحق منتخب بلجيكا ضيفه كازاخستان بستة أهداف دون رد ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

تقدم كيفن دي بروين في الدقيقة 42 بعد تمريرة من شارل دي كيتيلاري.

وفي الدقيقة 42 سجل جيريمي دوكو الهدف الثاني بصناعة دي بروين.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية

وأضاف نيكولاس راسكين ثالث الأهداف بصناعة دوكو في الدقيقة 51.

ثم عاد دوكو ليقدم هدفه الثاني ومساهمته الثالثة، بعد تمريرة من دي كيتيلاري في الدقيقة 60.

الخامس سجله دي بروين بنفسه في الدقيقة 84 بعد تمريرة من أليكسيس سايليمايكرز.

وأخيرا صنع سايليمايكرز سادس الأهداف لتوماس مونييه في الدقيقة 87.

السداسية هي الثانية على التوالي لبلجيكا بعد مباراة ليشتنشتاين السابقة.

ويحتل منتخب مقدونيا الشمالية الصدارة بـ 11 نقطة من 5 مباريات.

أما بلجيكا فارتقت إلى المركز الثاني بـ 10 نقاط من 4 مباريات، ويليها بفارق الأهداف ويلز بنفس النقاط من 5 مباريات.

كيفن دي بروين تصفيات كأس العالم بلجيكا
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا تصفيات كأس العالم - الهداف التاريخي.. هولندا تهزم ليتوانيا في مباراة جنونية
أخر الأخبار
تنس - ألكاراز يحسم المنافسة الأقوى في 2025 بالفوز على سينر في نهائي أمريكا 2 ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف 3 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم 3 ساعة | منتخب مصر
هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول 4 ساعة | ميركاتو
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512992/تصفيات-كأس-العالم-سداسية-أخرى-بلجيكا-تدمر-كازاخستان