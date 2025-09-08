تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية

فاز منتخب ألمانيا على منافسه أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وسجل سيرجي جنبري ونديم أميري وفلوريان فيرتز لألمانيا، بينما أحرز إيزاك برايس هدف أيرلندا الشمالية.

وافتتح جنابري النتيجة في الدقيقة السابعة بعد صناعة من نيك فولتماده.

بينما تعادل برايس لأيرلندا الشمالية في الدقيقة 34.

وتقدم أميري مرة أخرى للماكينات في الدقيقة 69 بعد صناعة من ديفيد راؤوم.

وبعد 3 دقائق أضاف فيرتز الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة حصل منتخب ألمانيا على النقاط الـ 3 الأولى له بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام سلوفاكيا بهدفين دون رد.

وكان يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد هاجم لاعبي فريقه بعد هذه المباراة.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: "باستثناء لاعبين أو ثلاثة مصابين، هؤلاء هم الأفضل من حيث الجودة في ألمانيا، ربما في المرة القادمة علينا استدعاء لاعبين بجودة أقل، لكنهم سيعطون كل شيء على أرض الملعب".

وأضاف "أنا أثق بلاعبيني، لكن أن تكون فقط لاعبا أفضل من خصمك لا يكفي إذا لم تظهر الرغبة والإصرار".

وأنهى حديثه قائلا: "لماذا تعتقد أن فريقا مثل فيسبادن كاد أن يتعادل 2-2 مع بايرن ميونخ؟ ليس لأنه يملك جودة أفضل، بل لأنه أظهر الرغبة".

ويبدو أن كلماته هذه عقب الخسارة من سلوفاكيا قد أتت بمفعولها وتأثيرها الإيجابي.

وانتصر منتخب سلوفاكيا على لوكسمبورج بهدف دون رد ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

ويأتي منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثاني بالتساوي مع ألمانيا.

بينما يتذيل منتخب لوكسمبورج بدون رصيد من النقاط.