خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 00:19

كتب : محمد جمال

منتخب مصر الأول

تلقى اتحاد الكرة عدة عروض من بعض شركات التسويق لإقامة مباريات ودية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، ضد منتخبات من أوروبا وآسيا.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة تلقى عدة عروض للعب منتخب مصر مباريات ودية أمام منتخبات أوروبية أو آسيوية من بينهم عرض لمواجهة البرازيل.

ولكن الجهاز الفني للفراعنة لديه رغبة في مواجهة منتخبات من إفريقيا قبل كأس الأمم.

وكان FilGoal.com كشف عن اقتراب مصر من مواجة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه المباريات الودية بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

