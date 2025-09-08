خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 00:11

كتب : محمد جمال

زيزو - مصر ضد إثيوبيا

اقترب اتحاد كرة القدم المصري من تحديد المباريات الودية لمنتخب مصر، وذلك استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يقترب من إتمام الاتفاق مع منتخب مالي ليلعب ضده الفراعنة مباراة ودية في التوقف الدولي شهر نوفمبر.

كذلك يقترب منتخب مصر من مواجهة نيجيريا مباراة ودية أخيرة قبل السفر مباشرة إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه المباريات الودية بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

