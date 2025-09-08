بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو

وصلت بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو استعدادا لخوض المباراة ضمن تصفيات كأس العالم.

وبعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا.

ويخوض منتخب مصر مرانه الرئيسي اليوم الإثنين في بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفراعنة استعدادا للمباراة المنتظرة.

ويغيب عن الرحلة حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إثيوبيا، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز مهند لاشين بعد تجدد إصابته بالظهر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.