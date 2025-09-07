سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 23:18
كتب : FilGoal
وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على قانون جديد للتسلل.
وينص القانون الجديد على اعتبار المهاجم متسللا فقط إذا كان جسده بالكامل أمام المدافع.
ويستمر العمل على تعديل قوانين التسلل وإدخال المزيد من التقنيات بشكل مستمر.
يأتي ذلك حيث أعلن الدوري الإنجليزي البدء في اعتماد دخول تقنية التسلل النصف آلي قرب نهاية الموسم الماضي.
تقنية التسلل النصف آلي تساعد على ضبط حالات التسلل عند العودة لتقنية الفيديو بشكل أسرع وأكثر دقة.
التقنية يتم استخدامها في عدة بطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.
واستخدم الدوري الإنجليزي عدة تقنيات من قبل بالفعل مثل تقنية خط المرمى.
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا تصفيات كأس العالم - الهداف التاريخي.. هولندا تهزم ليتوانيا في مباراة جنونية