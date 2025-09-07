سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على قانون جديد للتسلل.

وينص القانون الجديد على اعتبار المهاجم متسللا فقط إذا كان جسده بالكامل أمام المدافع.

ويستمر العمل على تعديل قوانين التسلل وإدخال المزيد من التقنيات بشكل مستمر.

يأتي ذلك حيث أعلن الدوري الإنجليزي البدء في اعتماد دخول تقنية التسلل النصف آلي قرب نهاية الموسم الماضي.

تقنية التسلل النصف آلي تساعد على ضبط حالات التسلل عند العودة لتقنية الفيديو بشكل أسرع وأكثر دقة.

التقنية يتم استخدامها في عدة بطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

واستخدم الدوري الإنجليزي عدة تقنيات من قبل بالفعل مثل تقنية خط المرمى.