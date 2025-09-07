أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 23:13

كتب : FilGoal

أحمد حسن

علق أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني على أزمة مقطعه مع عصام الحضري.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون سبورت: "أتمنى كل التوفيق لحسام حسن أمام بوركينا فاسو وضمان التأهل لكأس العالم".

وأضاف "سمعت مداخلة عصام الحضري حين اعتذر عن كون التوقيت غير مناسب.. الحضري سيظل صديقي وأخي ولكن ما ضايقني هو أنه سمح لكل من هب ودب أن "يعيش علينا دور الوطنية وياخد علينا لقطات". نحن أيضا في مهمة ونعمل باجتهاد لتكوين المنتخب الثاني".

وأكمل "أحمد حسن وعصام الحضري ليسا من يدعي عليهما أحد الوطنية لأن تاريخنا كبير وحققنا إنجازات لبلادنا. إن أردت النصيحة فلتكن بيننا كزملاء ولتتصل بي وهذا ما فعله البعض بالفعل، ولكن من غير المقبول أن يشير إلينا أحد باعتبارنا نحاول الهدم".

وواصل "نتمنى التوفيق للمنتخب الأول مع حسام حسن وبعد المعسكر سيكون لنا كلام آخر مع كل من سولت له نفسه أن يصورنا بهذا الشكل".

واختتم "أي لاعب سيحتاجه حسام حسن من المنتخب الثاني سيتواجد مع الأول بالتأكيد. المنتخبان يمثلان مصر ويكملا بعضهما البعض. الأولوية للمنتخب الأول وحلمي طولان سبق وأن قال إن هناك 5 أو 6 أسماء في كل مركز لنكون جاهزين إن طلب حسام حسن أحدهم".

ماذا قال الحضري؟

قال الحضري عبر أون سبورت 1: "نحن جميعا منظومة واحدة ونعمل للمنتخب الأول، هناك سوء فهم حدث في مقطع فيديو مع أحمد حسن، حسام حسن كان عميدا للاعبي العالم وكذلك حسام حسن، ربما يكون توقيت المقطع خطأ، لكن لم نقصد أي شيء ودائما ما نمزح جميعا".

وأضاف "إذا فهم أي شخص الأمر أو المقطع بشكل خاطئ فأعتذر".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى لحسام حسن التوفيق في مباراة بوركينا فاسو وإن شاء الله نصل إلى كأس العالم 2026".

وفاز منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد في مباراة ودية تحضيرا لكأس العرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

