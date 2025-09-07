سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

جافي

يخضع جافي لاعب برشلونة لفحص طبي دقيق ليحسم موقفه من الخضوع لعملية جراحية.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويعاني جافي من آلام في الركبة وهي نفس الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في فترة سابقة.

وبحسب صحيفة سبورت فإن الاختبار الطبي على ركبته اليمنى سيحسم أمر استمراره في العلاج التحفظي أو الخضوع لعملية.

وكان فرينكي دي يونج أيضا قد تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب هولندا وعاد لبرشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.

برشلونة جافي إسبانيا
