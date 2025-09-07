رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

لوتشيانو رودريجيز

قدم نادي نيوم عرضا إلى نظيره باهيا للتعاقد مع لوتشيانو رودريجيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر المقبل.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن نيوم قدم عرضا لنادي باهيا لضم لوتشيانو رودريجيز.

أخبار متعلقة:
بمشاركة حجازي ولدغة توني.. أهلى جدة يفوز على نيوم في انطلاق الدوري السعودي لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم الشرق الأوسط: سيميدو يقترب من الفيحاء بعد الرحيل عن نيوم

وأفاد رومانو أن مجموعة سيتي جروب المالكة لباهيا لم تقرر بعد الموافقة أو رفض العرض.

وينتهي عقد المهاجم مع باهيا في 30 ديسمبر 2029.

وكان باهيا قد ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 2024 مقابل 11 مليون يورو.

ولعب رودريجيز 47 مباراة في الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وصنع هدفين آخرين.

وصعب نيوم حديثا إلى بطولة الدوري السعودي.

لوتشيانو رودريجيز باهيا نيوم
نرشح لكم
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو عودة سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية
أخر الأخبار
تنس - ألكاراز يحسم المنافسة الأقوى في 2025 بالفوز على سينر في نهائي أمريكا 8 ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان 8 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية 8 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف 9 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم 9 ساعة | منتخب مصر
هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول 9 ساعة | ميركاتو
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512982/رومانو-نيوم-يقدم-عرضا-لضم-رودريجيز