رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 22:45
كتب : FilGoal
قدم نادي نيوم عرضا إلى نظيره باهيا للتعاقد مع لوتشيانو رودريجيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري السعودي يوم 10 سبتمبر المقبل.
وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن نيوم قدم عرضا لنادي باهيا لضم لوتشيانو رودريجيز.
وأفاد رومانو أن مجموعة سيتي جروب المالكة لباهيا لم تقرر بعد الموافقة أو رفض العرض.
وينتهي عقد المهاجم مع باهيا في 30 ديسمبر 2029.
وكان باهيا قد ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 2024 مقابل 11 مليون يورو.
ولعب رودريجيز 47 مباراة في الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وصنع هدفين آخرين.
وصعب نيوم حديثا إلى بطولة الدوري السعودي.
