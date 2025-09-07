قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق

اعتذر البرتغالي سيرجيو كونسياسو مدرب ميلان الأسبق، عن تولي تدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

وكشفت قناة الأهلي عن تواصل النادي مع المدرب البرتغالي لعرض عليه فكرة تدريب الأهلي.

لكن المدرب اعتذر لإدارة النادي عن عدم تدريب الفريق، وأخبرها أنه يرغب في الاستمرار في العمل في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ولا يزال الأهلي يبحث عن مدرب لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاونه كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.