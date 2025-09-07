قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان

اعتذر البرتغالي سيرجيو كونسياسو مدرب ميلان الأسبق، عن تولي تدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

وكشفت قناة الأهلي عن تواصل النادي مع المدرب البرتغالي لعرض عليه فكرة تدريب الأهلي.

لكن المدرب اعتذر لإدارة النادي عن عدم تدريب الفريق، وأخبرها أنه يرغب في الاستمرار في العمل في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

أخبار متعلقة:
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي

ولا يزال الأهلي يبحث عن مدرب لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويتولى عماد النحاس منصب المدير الفني المؤقت للأهلي في الوقت الحالي، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويعاونه كل من عادل مصطفى ومحمد نجيب وأمير عبد الحميد.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.

كونسيساو الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه
أخر الأخبار
هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول دقيقة | ميركاتو
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 3 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية 56 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز ساعة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512981/قناة-الأهلي-كونسيساو-يعتذر-عن-عدم-تدريب-الفريق