الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن دخول نادي الشباب في مفاوضات مع أوريول روميو لاعب وسط برشلونة السابق.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني فسخ تعاقده مع أوريول روميو يوم الجمعة.

وكان عقد أوريول ينتهي مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2025

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض مع برشلونة 39 مباراة منذ عودته للفريق وصنع هدفا واحدا في 2023.

ولعب روميو لأندية برشلونة وتشيلسي وفالنسيا وشتوتجارت وساوثامبتون وأخيرا جيرونا.

وخلال مسيرته خاض 489 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 9 وتوج بـ 4 ألقاب بالإضافة ليورو الناشئين مع إسبانيا في 2008.

واكتفى لاعب الوسط بخوض مباراتين رسميتين بقميص منتخب إسبانيا الأول.