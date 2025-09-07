الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن دخول نادي الشباب في مفاوضات مع أوريول روميو لاعب وسط برشلونة السابق.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني فسخ تعاقده مع أوريول روميو يوم الجمعة.

وكان عقد أوريول ينتهي مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما خاض مع برشلونة 39 مباراة منذ عودته للفريق وصنع هدفا واحدا في 2023.

ولعب روميو لأندية برشلونة وتشيلسي وفالنسيا وشتوتجارت وساوثامبتون وأخيرا جيرونا.

وخلال مسيرته خاض 489 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 9 وتوج بـ 4 ألقاب بالإضافة ليورو الناشئين مع إسبانيا في 2008.

واكتفى لاعب الوسط بخوض مباراتين رسميتين بقميص منتخب إسبانيا الأول.

أوريول روميو برشلونة الدوري السعودي الشباب السعودي
نرشح لكم
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي الشرق الأوسط: كانتي يعود قبل مواجهة الفتح الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك فوت ميركاتو: الشباب السعودي يقترب من ضم لاعب رايو فايكانو عودة سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية
أخر الأخبار
تنس - ألكاراز يحسم المنافسة الأقوى في 2025 بالفوز على سينر في نهائي أمريكا 3 ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف 4 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم 4 ساعة | منتخب مصر
هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول 4 ساعة | ميركاتو
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512980/الرياضية-فرصة-جديدة-الشباب-يفاوض-طريد-برشلونة