الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

مران الأهلي - إمام عاشور

كلف النادي الأهلي وليد صلاح الدين مدير الكرة، بتولي ملف تجديد تعاقد إمام عاشور.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشفت قناة الأهلي عن تكليف مجلس إدارة النادي، وليد صلاح الدين بتولي هذا الملف وحسمه في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم

وكان الأهلي أعلن تولي وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة في النادي، وذلك بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وتعافى إمام عاشور من الإصابة وبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.

الأهلي إمام عاشور وليد صلاح الدين
نرشح لكم
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه
أخر الأخبار
هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول 59 ثاتيه | ميركاتو
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 3 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية 55 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز ساعة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512979/الأهلي-يكلف-وليد-صلاح-الدين-بملف-تجديد-تعاقد-إمام-عاشور