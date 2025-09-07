الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 22:35
كتب : FilGoal
كلف النادي الأهلي وليد صلاح الدين مدير الكرة، بتولي ملف تجديد تعاقد إمام عاشور.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وكشفت قناة الأهلي عن تكليف مجلس إدارة النادي، وليد صلاح الدين بتولي هذا الملف وحسمه في الفترة المقبلة.
وينتهي تعاقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028.
وكان الأهلي أعلن تولي وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة في النادي، وذلك بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.
ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.
وتعافى إمام عاشور من الإصابة وبدأ في المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
ويلعب الأهلي بعد عودة الدوري ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.
