تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 21:37
كتب : FilGoal
يسعى الأهلي لتعيين مدير فني دائم بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.
وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن رد جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي رفض عرضا لتولي المسؤولية خلفا لخوسيه ريبيرو.
وأفادت الصحيفة أن المدرب البرتغالي شدد على أن في حالة رحيله سيكون عن طريق النادي فقط.
وعين الأهلي عماد النحاس كمدير فني مؤقت للفريق.
وكان الزمالك قد أتم تعاقده مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.
وتوج جوميز مع الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بعد الانتصار على الأهلي بركلات الترجيح.
وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.
