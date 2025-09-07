الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري أن هدف المنتخب هو حسم التأهل لكأس العالم أمام بوركينا فاسو.

وقال الدرندلي عبر قناة أون سبورت: "هدفنا حسم التأهل لكأس العالم أمام بوركينا فاسو وخطف البطاقة من هناك".

وأضاف "نشعر بالجمهور ودعمه لنا حتى إذا كنا نلعب خارج مصر ونسعى لإسعادهم بالتأهل لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر المقبلة حتى إذا حسمنا التأهل لكأس العالم".

وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة في طريقها إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة.

وتستغرق رحلة الطائرة من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو 6 ساعات طيران.

وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.

ويغيب عن الرحلة حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إثيوبيا، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز مهند لاشين بعد تجدد إصابته بالظهر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

