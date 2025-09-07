الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 21:22
كتب : FilGoal
يقترب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان من الانتقال إلى الشباب السعودي.
ياسين عدلي
النادي : ميلان
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الشباب قد أتم اتفاقه مع اللاعب.
وينتظر النادي موافقة لجنة الاستدامة المالية لإتمام الصفقة.
وقضى عدلي الموسم الماضي معارا في صفوف فيورنتينا.
ولعب 35 مباراة بقميص الفيولا، وسجل 5 أهداف وصنع 7.
الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، ولد عام 2000 وبدأ مسيرته في باريس سان جيرمان.
وظهر اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية لأول مرة في 2018.
ثم انضم لبوردو وخاض بقميص الفريق 104 مباراة.
وخلال موسمين مع ميلان لم يحظ بفرصة المشاركة في الأول، ثم أصبح من عناصر الفريق الأساسية في 2023-2024.
وخاض بقميص الروسونيري 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا، قبل انتقاله إلى فيورنتينا.
نرشح لكم
باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا تصفيات كأس العالم - الهداف التاريخي.. هولندا تهزم ليتوانيا في مباراة جنونية رئيس فنربخشة: ناقشنا مورينيو بسبب طريقة لعبه الدفاعية قبل إقالته ديباي يسجل ضد ليتوانيا ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين لـ هولندا تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون