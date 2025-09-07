الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي

يقترب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان من الانتقال إلى الشباب السعودي.

ياسين عدلي النادي : ميلان

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الشباب قد أتم اتفاقه مع اللاعب.

وينتظر النادي موافقة لجنة الاستدامة المالية لإتمام الصفقة.

وقضى عدلي الموسم الماضي معارا في صفوف فيورنتينا.

ولعب 35 مباراة بقميص الفيولا، وسجل 5 أهداف وصنع 7.

الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، ولد عام 2000 وبدأ مسيرته في باريس سان جيرمان.

وظهر اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية لأول مرة في 2018.

ثم انضم لبوردو وخاض بقميص الفريق 104 مباراة.

وخلال موسمين مع ميلان لم يحظ بفرصة المشاركة في الأول، ثم أصبح من عناصر الفريق الأساسية في 2023-2024.

وخاض بقميص الروسونيري 33 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا، قبل انتقاله إلى فيورنتينا.