باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

باستوني - تيمو فيرنر

أوضح أليساندرو باستوني لاعب منتخب إيطاليا أن جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق عمل على تحسين عقلية اللاعبين.

وقال باستوني في تصريحات نقلتها موقع توتو ميركاتو ويب: "نعلم مدى أهمية فارق الأهداف في التأهل، لذلك أنا سعيد بشكل عام بالطريقة التي سارت بها مباراة إستونيا".

وأضاف "نتذكر كيف كان جينارو جاتوزو كلاعب، فهو يمتلك تلك القدرة القيادية المذهلة، ويستطيع أن ينقل الحماس والرغبة عندما تكون متعبا".

وتابع "جاتوزو يمنحك دفعة إضافية، نشكره ونأمل أن نخوض رحلة رائعة تحت قيادته".

وشدد "عمل المدرب بجد على تحسين عقلية الفريق، وكان يكرر كلمات مثل الحماس، الجوع، العزيمة، والإصرار".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه كلها عناصر كانت تنقصنا مؤخرا، لكننا تمكنا من تطبيقها على أرض الملعب أمام إستونيا من البداية وحتى النهاية".

وفاز منتخب إيطاليا على إستونيا بخمسة أهداف دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت هذه المباراة هي الأولى لجاتوزو مع منتخب إيطاليا.

وتولى جاتوزو المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي.

أليساندرو باستوني إيطاليا جاتوزو
