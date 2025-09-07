الظهور الأول.. كارسنتي يشارك ويطرد في فوز رديف المصري على طلائع الجيش

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

توقيع كيليان كارسنتي للنادي المصري

ظهر الفرنسي كيليان كارستني لأول مرة بقميص المصري.

وشارك كارسنتي في فوز الفريق الرديف للمصري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة شهدت مشاركة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول للمصري وهم كارسنتي ومصطفى أبو الخير وزياد فرج.

وشارك كارسنتي في الشوط الثاني كبديل قبل أن يتعرض للطرد.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لمحترف المصري الجديد، إذ لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول حتى الآن.

وكان كارسنتي قد انضم للمصري في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية تعاقده مع لاتسيو الإيطالي.

وحقق رديف المصري الفوز في أول مباراتين بالدوري.

كيليان كارسنتي المصري طلائع الجيش
