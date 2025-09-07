تصفيات كأس العالم - الهداف التاريخي.. هولندا تهزم ليتوانيا في مباراة جنونية

تغلبت هولندا على ليتوانيا 3-2 في مباراة مثيرة ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2026.

وتقدم ممفيس ديباي في الدقيقة 11، بصناعة كودي جاكبو لاعب ليفربول.

الهدف سمح لديباي أخيرا بالانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا، متغلبا على روبن فان بيرسي الذي سجل 50 هدفا.

وفي الدقيقة 33 أضاف كوينتين تيمبر الهدف الثاني للطواحين.

ولكن ليتوانيا أعادت التعادل بسرعة، بالهدف الأول من جفيداس جينيتيس في الدقيقة 36، وإدفيناس جيردفاينيس في الدقيقة 43.

وأخيرا في الدقيقة 64 سجل ديباي الهدف الثالث لبلاده، والثاني له، والـ 52 بقميص هولندا ليعزز صدارته التاريخية.

ديباي هو اللاعب الوحيد المستمر في الملاعب بين أول 5 هدافين لهولندا برصيد 52 هدفا، حيث يليه روبن فان بيرسي (50) وكلاس يان هونتلار (42) وباتريك كلويفرت (40) ودينيس بيركامب وآريين روبن (37).

وتحتل هولندا الصدارة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن بولندا وفنلندا (4 مباريات أيضا)، وسيلتقيان معا الليلة في خامس مبارياتهما.

أما ليتوانيا فجمعت 3 نقاط من 3 تعادلات في 5 مباريات، تحتل بها المركز الرابع، وتتذيل مالطا المجموعة بنقطتين.