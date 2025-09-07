بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره النجوم بهدف لكل فريق، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عبد الحميد معالي هدف الزمالك في الدقيقة 35، وتعادل النجوم في الشوط الثاني للقاء.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تجربة جميع اللاعبين المتاحين في المباراة.

لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام المصري، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات المختلفة في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري، المقرر لها يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويتواجد من الزمالك في منتخب مصر الأول كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد.

وفي المنتخب الثاني يتواجد عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وناصر مسي. ويتواجد محمد السيد مع منتخب الشباب.

كما انضم الثنائي آدم كايد وعدي الدباغ لمنتخب فلسطين.