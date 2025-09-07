بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 20:59

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الحميد معالي - الزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره النجوم بهدف لكل فريق، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم الأحد، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عبد الحميد معالي هدف الزمالك في الدقيقة 35، وتعادل النجوم في الشوط الثاني للقاء.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تجربة جميع اللاعبين المتاحين في المباراة.

أخبار متعلقة:
حارس في فريق ومدرب لنادي آخر.. يسجل ويصنع في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثالثة أشرف صبحي يدعم المنتخب في مطار القاهرة قبل السفر إلى بوركينا

لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام المصري، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات المختلفة في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري، المقرر لها يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويتواجد من الزمالك في منتخب مصر الأول كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد.

وفي المنتخب الثاني يتواجد عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وناصر مسي. ويتواجد محمد السيد مع منتخب الشباب.

كما انضم الثنائي آدم كايد وعدي الدباغ لمنتخب فلسطين.

عبد الحميد معالي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول مدرب منتخب فلسطين: عدي الدباغ بين ستة غيابات بسبب الإصابة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه
أخر الأخبار
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 3 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية 55 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز ساعة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512972/بهدف-من-عبد-الحميد-معالي-الزمالك-يتعادل-وديا-مع-النجوم