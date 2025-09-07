فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

الزمالك

قرر يانيك فيريرا مدرب الزمالك تصعيد ثلاثي فريق الشباب محمد حمد فرج وزياد مدحت لمران الفريق الأول.

وقرر فيريرا تصعيد الثلاثي لخوض المران الجماعي مع الفريق الأول لتعويض غياب الدوليين بالفريق.

ويجيد محمد حمد مواليد 2008 اللعب بمركز الجناح الهجومي، بينما يلعب عمر فرج من مواليد 2008 كظهير أيمن.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الإسباني أليكس فورومينتو خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع الإسباني فورمينتو لقيادة فريق السلة خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين

ويلعب زياد مدحت بمركز الوسط وهو من مواليد 2007.

ويغيب عن الزمالك 9 لاعبين لتواجدهم مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتصدر المصري الدوري حتى الآن.

الزمالك مران الزمالك
نرشح لكم
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر الظهور الأول.. كارسنتي يشارك ويطرد في فوز رديف المصري على طلائع الجيش بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم
أخر الأخبار
بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو 3 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: ثورة مرتقبة في قانون التسلل 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية 55 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز ساعة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512970/فيريرا-يقرر-تصعيد-ثلاثي-فريق-الشباب-لمران-الفريق-الأول