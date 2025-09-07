فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول

قرر يانيك فيريرا مدرب الزمالك تصعيد ثلاثي فريق الشباب محمد حمد فرج وزياد مدحت لمران الفريق الأول.

وقرر فيريرا تصعيد الثلاثي لخوض المران الجماعي مع الفريق الأول لتعويض غياب الدوليين بالفريق.

ويجيد محمد حمد مواليد 2008 اللعب بمركز الجناح الهجومي، بينما يلعب عمر فرج من مواليد 2008 كظهير أيمن.

ويلعب زياد مدحت بمركز الوسط وهو من مواليد 2007.

ويغيب عن الزمالك 9 لاعبين لتواجدهم مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتصدر المصري الدوري حتى الآن.