رئيس فنربخشة: ناقشنا مورينيو بسبب طريقة لعبه الدفاعية قبل إقالته

أوضح علي كوتش رئيس نادي فنربخشة أنه تناقش مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق قبل إقالته بسبب طريقة لعبه الدفاعية.

وقال كوتش لصحيفة Hurriyet التركية: "كان قرارنا تعيين لوتشيانو سباليتي خلفا لجوزية مورينيو لكنه قرر عدم العمل هذا الموسم".

وأضاف "الانفصال عن مورينيو كان مُرا كانت هناك كيمياء رائعة بيننا، وإنجازاته واضحة، وحتى مجرد التمكن من إحضاره إلى هنا كان إنجازا كبيرا".

وتابع "كان من الصعب الانفصال عن شخص كنت أعتبره صديقا، كنا نعلم أن المدرب سيلعب بطريقة دفاعية، لكن في نهاية الموسم ناقشنا الحاجة إلى أخذ زمام المبادرة بشكل أكبر".

وأكمل "الإقصاء أمام بنفيكا لم يكن المشكلة بحد ذاته، بل الطريقة التي تم إقصاؤنا بها جعلني أشعر أن نهج الموسم الماضي سيستمر".

وأنهى حديثه "افترقنا عن مورينيو لأننا كنا نعتقد أن هذا الفريق كان يجب أن يقدم كرة قدم أفضل في هذه المرحلة، قد تنجح هذه الطريقة في اللعب في أوروبا، لكن في تركيا علينا أن نسحق معظم الخصوم، لا أن نكافح لأخذ الأسبقية".

وتولى مورينيو تدريب فنربشخة في يوليو 2024.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وقاد البرتغالي تدريب الفريق التركي في 62 مباراة وحقق 37 انتصار، وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 آخرين.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية بنفيكا وبورتو وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، وفنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.