ديباي يسجل ضد ليتوانيا ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين لـ هولندا
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 20:02
تربع ميمفيس هالاند على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا.
ويلتقي منتخب هولندا مع ليتوانيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وسجل ديباي الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة من كودي جاكبو.
الهدف كان هو رقم 51 في مسيرة ديباي مع منتخب هولندا، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب.
وتخطى ديباي الهداف السابق للمنتخب هو روبن فان بيرسي الذي أحرز 50 هدفا.
ووصل ديباي للهدف رقم 51 في 104 مباراة، بينما لعب فان بيرسي 102 مباراة خلال مسيرته بقميص هولندا.
