تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر ضد بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه بوركينا فاسو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في بوركينا فاسو.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر ضد بوركينا فاسو.

واجه منتخب مصر غريمه بوركينا فاسو لأول مرة في 12 يناير 1973 وفاز بأربعة أهداف مقابل هدفين في دورة الألعاب الإفريقية.

وفي 25 فبراير 1998 كانت المواجهة الأولى بينهما في كأس أمم إفريقيا وانتصر منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.

والمباراة الثالثة التي جمعتهما كانت في 1 فبراير 2000 إذ كرر منتخب مصر فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين في كأس أمم إفريقيا.

وجاء التعادل بينهما في 11 يناير 2002 بهدفين لكل فريق في مباراة ودية.

وتكررت نتيجة التعادل بينهما لكن بهدف لكل فريق في 17 يناير 2004.

وعاد منتخب مصر ليفوز على بوركينا في 27 فبراير 2016 بهدفين دور رد في لقاء ودي.

ولعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في 1 فبراير 2017 ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

والمباراة الأخيرة التي جمعتهما كانت في 6 يونيو 2024 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يكون مجموع المباريات 8 مباريات وفازت مصر 6 مرات والتعادل كان مرتين دون الخسارة.

وإن فاز الفريق المصري على غريمه البوركينابي سيضمن التأهل لكأس العالم مباشرة قبل آخر جولتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.