تحديد موعد مران منتخب مصر الرئيسي في بوركينا

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 19:05

كتب : محمد جمال

محمد هاني - رامي ربيعة - مصر ضد إثيوبيا

تحدد الموعد الخاص بالمران الأول لمنتخب مصر في بوركينا فاسو.

وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة في طريقها إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة.

ويخوض منتخب مصر مرانه الرئيسي غدا الإثنين في بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
بدلا من أبو ريدة.. خالد الدرندلي يرافق بعثة مصر في بوركينا فاسو من أجل خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى بوركينا فاسو

وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفراعنة استعدادا للمباراة المنتظرة.

وتستغرق رحلة الطائرة من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو 6 ساعات طيران.

وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.

ويغيب عن الرحلة حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إثيوبيا، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز مهند لاشين بعد تجدد إصابته بالظهر.

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر أشرف صبحي يدعم المنتخب في مطار القاهرة قبل السفر إلى بوركينا من أجل خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى بوركينا فاسو بعد تجدد إصابته.. محاولات لتجهيز مهند لاشين لمواجهة بوركينا فاسو إبراهيم حسن: خروج حمدي فتحي من قائمة المنتخب لمواجهة بوركينا فاسو بسبب الإصابة بدلا من أبو ريدة.. خالد الدرندلي يرافق بعثة مصر في بوركينا فاسو تقرير: منتخب مصر بين المرشحين لمواجهة البرازيل في توقف نوفمبر نبيه: الفوز على الشرطة العراقي يؤكد زيادة الانسجام بين لاعبي منتخب الشباب.. ومواجهة ضد بيراميدز
أخر الأخبار
سبورت: فحص طبي لـ جافي يحسم موقفه من الخضوع لجراحة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: نيوم يقدم عرضا لضم رودريجيز 26 دقيقة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: كونسيساو يعتذر عن عدم تدريب الفريق 31 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: فرصة جديدة؟ الشباب يفاوض طريد برشلونة 34 دقيقة | سعودي في الجول
الأهلي يكلف وليد صلاح الدين بملف تجديد تعاقد إمام عاشور 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير سعودي يكشف رد جوميز على عرض الأهلي ساعة | سعودي في الجول
الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512963/تحديد-موعد-مران-منتخب-مصر-الرئيسي-في-بوركينا