تحديد موعد مران منتخب مصر الرئيسي في بوركينا
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 19:05
كتب : محمد جمال
تحدد الموعد الخاص بالمران الأول لمنتخب مصر في بوركينا فاسو.
وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة في طريقها إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة.
ويخوض منتخب مصر مرانه الرئيسي غدا الإثنين في بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وهو المران الوحيد الذي سيخوضه الفراعنة استعدادا للمباراة المنتظرة.
وتستغرق رحلة الطائرة من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو 6 ساعات طيران.
وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.
ويغيب عن الرحلة حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إثيوبيا، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز مهند لاشين بعد تجدد إصابته بالظهر.
