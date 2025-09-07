سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - إريك جارسيا

اقترب نادي برشلونة من تجديد عقد إريك جارسيا لاعب الفريق.

وينتهي عقد جارسيا في صيف 2026.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يقترب من الاتفاق مع إريك جارسيا على تجديد عقده حتى 2030.

أخبار متعلقة:
هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد الرياضية: الشباب في مفاوضات لضم لاعب برشلونة بصفقة انتقال حر تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق

وتكون اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في برشلونة وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى رحل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 لفريق تحت 18 عاما.

وعاد جارسيا مرة أخرى إلى برشلونة في 2021 دون مقابل ثم أعير إلى جيرونا في صيف 2023.

وعقب عودته في 2024 استمر مع برشلونة.

وحقق جارسيا في الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني ثلاث بطولات محلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

إريك جارسيا برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
ديباي يسجل ضد ليتوانيا ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين لـ هولندا تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة ماركا: توقعات بعودة بيلينجهام في موعد أسرع من المقرر مبابي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وأطمح لتتويج بالعديد من كؤوس العالم ديشامب يرد على باريس: لو كنت مكانهم لشعر بنفس الشعور.. وكنا على دراية بوضع ديمبيلي ودوي
أخر الأخبار
ديباي يسجل ضد ليتوانيا ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين لـ هولندا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر ضد بوركينا فاسو 44 دقيقة | الكرة المصرية
تحديد موعد مران منتخب مصر الرئيسي في بوركينا ساعة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا ساعة | الكرة الأوروبية
هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي يدعم المنتخب في مطار القاهرة قبل السفر إلى بوركينا ساعة | منتخب مصر
رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/512962/سبورت-برشلونة-يقترب-من-تجديد-عقد-جارسيا