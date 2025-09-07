سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 18:47
كتب : FilGoal
اقترب نادي برشلونة من تجديد عقد إريك جارسيا لاعب الفريق.
إيريك جارسيا
النادي : جيرونا
وينتهي عقد جارسيا في صيف 2026.
وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يقترب من الاتفاق مع إريك جارسيا على تجديد عقده حتى 2030.
وتكون اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في برشلونة وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى رحل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 لفريق تحت 18 عاما.
وعاد جارسيا مرة أخرى إلى برشلونة في 2021 دون مقابل ثم أعير إلى جيرونا في صيف 2023.
وعقب عودته في 2024 استمر مع برشلونة.
وحقق جارسيا في الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني ثلاث بطولات محلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.
