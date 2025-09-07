هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

أوضح دين هاوسن لاعب منتخب إسبانيا أن لاعبي برشلونة يسخرون منه بالانضمام إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع دين هاوسن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 62.5 مليون يورو قادما من بورنموث.

وقال هاوسن للصحفيين: "الكثيرون في المنتخب قالوا لي إنني اتخذت القرار الصحيح بالانضمام إلى ريال مدريد، ومع ذلك لا يزال لاعبو برشلونة يسخرون مني، لكن سيكون لنا حديث في الكلاسيكو".

أخبار متعلقة:
المرة الرابعة.. مبابي لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد على رأسهم مبابي.. أثر ألونسو على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد هاوسن: لن تتخيل مدى عظمة ريال مدريد قبل الانضمام للنادي.. وهذا دور والدي في تكويني

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة يوم 26 أكتوبر المقبل.

وخسر ريال مدريد 4 مرات من برشلونة في الموسم الماضي في في بطولة الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام تركيا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويمتد عقد هاوسن مع ريال مدريد حتى 2030.

دين هاوسن ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
ديباي يسجل ضد ليتوانيا ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين لـ هولندا تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة ماركا: توقعات بعودة بيلينجهام في موعد أسرع من المقرر مبابي: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية.. وأطمح لتتويج بالعديد من كؤوس العالم ديشامب يرد على باريس: لو كنت مكانهم لشعر بنفس الشعور.. وكنا على دراية بوضع ديمبيلي ودوي
أخر الأخبار
ديباي يسجل ضد ليتوانيا ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين لـ هولندا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر ضد بوركينا فاسو 43 دقيقة | الكرة المصرية
تحديد موعد مران منتخب مصر الرئيسي في بوركينا ساعة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا ساعة | الكرة الأوروبية
هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي يدعم المنتخب في مطار القاهرة قبل السفر إلى بوركينا ساعة | منتخب مصر
رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/512961/هاوسن-لاعبو-برشلونة-يسخرون-من-قراري-بالانضمام-لـ-ريال-مدريد