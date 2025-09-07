هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد

أوضح دين هاوسن لاعب منتخب إسبانيا أن لاعبي برشلونة يسخرون منه بالانضمام إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع دين هاوسن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 62.5 مليون يورو قادما من بورنموث.

وقال هاوسن للصحفيين: "الكثيرون في المنتخب قالوا لي إنني اتخذت القرار الصحيح بالانضمام إلى ريال مدريد، ومع ذلك لا يزال لاعبو برشلونة يسخرون مني، لكن سيكون لنا حديث في الكلاسيكو".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة يوم 26 أكتوبر المقبل.

وخسر ريال مدريد 4 مرات من برشلونة في الموسم الماضي في في بطولة الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام تركيا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويمتد عقد هاوسن مع ريال مدريد حتى 2030.