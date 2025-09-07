أشرف صبحي يدعم المنتخب في مطار القاهرة قبل السفر إلى بوركينا

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد بمطار القاهرة الدولي لدعم ومؤازرة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل سفرها إلى العاصمة البوركينية، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واغادوغو، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ورفع رصيدهم إلى 22 نقطة، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال.

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن لتحقيق الانتصار خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية، مشيراً إلى أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية.

وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة في طريقها إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة.

وتستغرق رحلة الطائرة من القاهرة إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو 6 ساعات طيران.

وتدرب منتخب مصر صباح اليوم الأحد قبل السفر إلى بوركينا فاسو في تمام الرابعة عصرا.

ويغيب عن الرحلة حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إثيوبيا، بينما يحاول الجهاز الطبي تجهيز مهند لاشين بعد تجدد إصابته بالظهر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.