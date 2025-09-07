رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

أمادو أونانا

دخلت مفاوضات نادي طرابزون سبور التركي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مراحل متقدمة بشأن الحارس الكاميروني أندري أونانا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس أن طرابزون يسرع من وتيرة المفاوضات مع مانشستر لإتمام الصفقة سريعا.

وأن هناك اتفاق بين الناديين التركي والإنجليزي على أن تكون الصفقة بنظام الإعارة لمدة موسم.

ويثق نادي طرابزون في الحصول على موافقة أونانا لإتمام الصفقة.

ولم يحسم أونانا قراره بعد سواء بالموافقة أو الرفض.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2023 مقابل 50 مليون يورو قادما من إنتر.

وينتهي تعاقد أونانا ع مانشستر يونايتد في 2028 مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سيني لامينس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

ولعب الحارس 64 مباراة مع رويال أنتويرب.

واستمر الحارس في صفوف أنتويرب لعامين، حيث انتقل إليه في 2023 من كلوب بروج في صفقة انتقال حر.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وبدأ ألتاي باندير في حراسة مرمى الشياطين الحمر وجلس توم هيتون على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

وتأخر انطلاق الموسم للحارس الكاميروني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وأصبح الآن جاهزا لخوض المباريات.

