كرة سلة - كما كشف في الجول.. الزمالك يتعاقد مع المدرب الإسباني أليكس فورومينتو

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 17:34

كتب : FilGoal

أليكس فورمينو مدرب الزمالك لكرة السلة

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الإسباني أليكس فورمينتو لقيادة فريق السلة.

واعتذر عصام عبد الحميد عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الزمالك لاتفاق للتعاقد مع فورمينتو.

أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.

وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.

وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.

وعاد فورمينتو لجيرونا وعمل كمساعد أول للمدرب سلفا كامبس في صيف 2023 قبل رحيله هذا الصيف.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث على حساب المصرية للاتصالات.

وكان الزمالك قد خسر في سلسلة نصف النهائي من الأهلي.

