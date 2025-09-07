مدافع سان جيرمان ينضم لقطر القطري

أعلن نادي قطر القطري يوم الأحد ضم بريسنيل كيمبيمبي قادما من باريس سان جيرمان.

وأوضح سان جيرمان عبر موقعه: "انضم كيمبيمبي إلى نادي قطر في صفقة انتقال دائمة".

وأضاف النادي الباريسي "سيبقى بريسنيل كيمبيمبي إلى الأبد شخصيةً محوريةً في تاريخ باريس سان جيرمان".

وسيرتدي البالغ من العمر 30 عاما القميص رقم 6 مع قطر القطري.

يذكر أن كيمبيمبي عاد للملاعب قبل عدة أشهر بعد عامين من الغياب.

وغاب الدولي الفرنسي عن الملاعب منذ 26 فبراير 2023 حيث عانى من الإصابة ضد ليل آنذاك، وأجرى جراحتين لعلاج القطع الذي تعرض له في وتر أكيليس وهو ما تسبب في غيابه لمدة عامين.

وتواجد كيمبيمبي في قائمة باريس سان جيرمان في نوفمبر 2024 من قبل لكنه لم يشارك منذ ذلك الحين.

ولم يعرف الفرنسي سوى قميص سان جيرمان منذ بداية مسيرته سواء الناشئين أو الشباب وصولا للفريق الأول.

وخاض بقميص سان جيرمان 241 مباراة سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسابقات.